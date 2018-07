Unterwegs mit dem Sohnemann? Da muss es nicht immer das perfekte Outfit sein. So denkt zumindest die Moderatorin und stolze Mama Cathy Hummels (30). Seit ihr Ludwig im Januar geboren wurde, ist sie rund um die Uhr für ihren kleinen Fratz da. Für gemeinsame Spaziergänge putzt sich die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (29) aber nicht komplett heraus – lieber wählt sie eine Mischung aus hübsch und bequem.

"Mama geht Lebensmittel und alles für Ludwig einkaufen – Lieblingsoutfit? Hauptsache bequem, aber ein bisschen stylisch darf es auch sein!", verriet die 30-Jährige unter ihrem aktuellen Instagram-Bild. Darauf trägt sie ein weites Oberteil mit Blumenmuster und Fransen, Jeans-Hotpants und gepunktete Schlappen mit einer rosafarbenen Schleife. Auch auf Make-up verzichtet die gebürtige Bayerin. Lediglich goldene Armreifen zieren Cathys Handgelenk.

Bei ihren Fans scheint die luftig-lockere Kombination ihrer Kleidungsstücke super anzukommen. "Süßes Outfit! Simpel, praktisch und doch stylisch und edel. So soll es sein bei der Hitze", schrieb eine Userin begeistert. Eine andere schloss sich diesen Worten an, schien sich für ein Detail allerdings ganz besonders zu interessieren: "Ich finde die Schuhe so toll, aber leider sind sie nicht in meiner Größe zu bekommen!"

Instagram / catherinyyy Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Sohnemann Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

