Das Traumpaar der Wrestling-Szene ist Geschichte! Nach sechs gemeinsamen Jahren und zwei geplatzten Hochzeiten gehen John Cena (41) und Nikki Bella (34) fortan getrennte Wege. Das verkündete das Ringkampf-Sternchen kürzlich unter Tränen in seiner TV-Show "Total Bellas". Auch für den US-amerikanischen Wrestler dürfte die Trennung nicht einfach gewesen sein – immerhin hat er bis zuletzt versucht zu retten, was offenbar nicht mehr zu retten war. Jetzt äußerte er sich zum ersten Mal selbst zum Beziehungsdrama.

"Solange du aus deinen Erfahrungen – ganz egal, ob gute oder schlechte – lernen kannst, gibt es nichts zu bereuen", twitterte der Kids' Choice Awards-Moderator. Offenbar wollte er seinen Fans damit sagen, dass er die Zeit mit dem 34-jährigen Model in Ehren halten wird, auch wenn sie jetzt vorbei ist. Mit aufmunternden Zeilen brachte ihm seine Community jede Menge Unterstützung entgegen. "Kopf hoch, John. Wir lieben dich", schrieb ein Follower. "Ich bete für dich, dass du irgendwann wieder eine große Liebe in deinem Leben finden wirst", ließ ein anderer verlauten.

Seine Ex ist derweil bereits auf Wohnungssuche. In La Jolla, einer Luxusgegend im kalifornischen San Diego, möchte sie sich niederlassen und somit ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Für John stünden ihre Türen aber jederzeit offen. "Ich liebe ihn noch immer von ganzem Herzen", verriet sie gegenüber einem TMZ-Reporter.

Kevin Winter/Getty Images John Cena, Moderator der Kids' Choice Awards 2017

Nicky Nelson/WENN.com John Cena und Nikki Bella, Wrestling-Stars

Jon Kopaloff/Getty Images Nikki Bella beim WWE-For Your Consideration-Event

