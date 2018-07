Kürzlich postete Janni Hönscheid (27) ein Foto von ihrem neuen Fahrrad – ein Lastenrad, in dem ihr Sohn bequem sitzen und die Natur genießen kann. Damit wollte sie im Netz eigentlich nur zeigen, wie einfach sie mit ihrer Familie nun Ausflüge machen kann. Stattdessen erntete die glückliche Mama eine ganze Menge Kritik: Emil-Ocean trug nämlich keinen Fahrradhelm! Nach einem Shitstorm besorgten die Eltern ihrem süßen Fratz jetzt doch einen Kopfschutz.

"Sind auf der Suche nach einem coolen Helm [...] für Emil-Ocean!", verkündete das verliebte Pärchen vor wenigen Tagen auf seinem gemeinsamen Instagram-Account. Dazu erkundigte sich das Duo bei seinen Followern, ob sie Tipps haben, wie man Kinder am besten ans Radfahren mit Helm gewöhnt. Sofort hatte eine Userin den perfekten Ratschlag für Janni und Peer (43) parat: "Ich habe meiner Kleinen erzählt, dass alle Rennfahrer Helme tragen und dass sie jetzt eine Rennfahrerin ist. Dadurch hat sie ihn angezogen!"

Dass sich die Weltenbummler nun doch so schnell nach einem Helm umsehen, wunderte allerdings einige Fans. Denn erst kürzlich wehrte sich Janni noch gegen die Vorwürfe, indem sie betonte, dass es für sie situationsabhängig sei, ob EO einen Helm brauche oder nicht. Auf den großen Radwegen in den Potsdamer Parks wolle sie ihren Sohn nicht in seiner Freiheit einschränken, indem sie ihm etwas auf den Kopf setze. In der Innenstadt gehe es aber nicht anders, räumte sie ein. Scheinbar hat sich die 27-Jährige die Kritik ihrer Follower zu Herzen genommen.

Instagram / jannihönscheid Janni Hönscheid mit Emil-Ocean in Potsdam

Instagram / janniundpeer Screenshot aus Peer Kusmagks Instagram-Story

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und Emil-Ocean

