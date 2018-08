In diesem Jahr herrscht zwischen den Bachelorette-Jungs offenbar mehr Zickenkrieg als Bruderschaft! Schon in der zweiten Folge der beliebten Kuppelshow mit Rosenlady Nadine Klein (32) flogen zwischen einigen Herzbuben die Fetzen: Vor allem Filip Pavlovic und Rafi Rachek waren gehörig aneinandergeraten, woraufhin sich der dunkelhaarige Hottie direkt bei der Blondine beschwerte. Auch Nadine nimmt die Spannungen zwischen den Jungs wahr – und packt jetzt erstmals darüber in einem Interview aus!

Als ehemalige Bachelor-Kandidatin kennt Nadine die Tücken, die der Konkurrenzkampf in einer Dating-Sendung mit sich bringt. Die Männer seien auch nicht anders drauf als die Damen in ihrer Staffel, stellte sie im Gespräch mit InTouch fest: "Was Drama und Gezicke angeht, stehen die Jungs uns Mädels wirklich in nichts nach. Mir gegenüber sind sie immer sehr gentlemanlike, in der Villa sieht das anscheinend manchmal ganz anders aus. Manche legen es auf Streit an. Sie wissen teilweise: 'Wenn das hier jetzt etwas turbulenter wird, bekomme ich Sendezeit'", erklärte die 32-Jährige gelassen.

Nicht nur die männlichen Konkurrenten, auch Nadine wird zum Opfer ihrer möglichen Traumprinzen. In Folge zwei hatten einige hinter ihrem Rücken über die zurückhaltende Art der Wahlberlinerin gelästert. Nadine gibt auf solche Aussagen aber nicht viel: "Bei manchen bemerkt man das angekratzte Männer-Ego. Das kommt immer mal wieder durch. Manche sind vielleicht eher gewohnt, dass um sie gebuhlt wird und sie leichteres Spiel haben bei Frauen. Da kommt dann einfach verletzter Stolz durch", fasste sie entspannt zusammen. Na, hoffentlich erkennt Nadine am Ende, wer wirklich zu ihr passt!

Instagram / nadine.kl Nadine Klein, Bachelorette 2018

Anzeige

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein mit Kandidat Maxim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de