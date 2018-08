Das Versteckspiel hat ein Ende! Seit vergangener Woche ist es offiziell: Nach seiner Pleite bei Bachelor in Paradise hat Oliver Sanne (31) abseits der Insel das große Glück gefunden. Der frühere Bachelor genießt seine neue Beziehung fernab der Öffentlichkeit, deshalb gibt es bisher nur wenige Infos über seine Herzdame. Doch nach und nach sickern weitere Details über die neue Frau an Olis Seite durch – und die ist bei Weitem keine Unbekannte!

Jil Rock hat sich in das Herz des 31-Jährigen geträllert, denn sie ist nicht nur Psychologiestudentin, sondern auch Sängerin. Die 26-Jährige hat bereits an zahlreichen Castingshows teilgenommen. 2012 war sie beim nationalen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest dabei und unterlag Roman Lob (28), der für Deutschland nach Baku in Aserbaidschan gefahren ist. 2014, in der Staffel von Aneta Sablik (29), schaffte es Jil bis in den Recall von DSDS. Gleich zweimal wagte sich die Blondine vor die Popstars-Jury. Doch der große Durchbruch blieb bisher aus.

Dafür hat sie Erfolg in der Liebe. Auf ihrem Instagram-Account teilte Jil vor wenigen Tagen das erste Pärchen-Pic von sich und Oli. Mit einem Herz-Emoji zeigt sie ganz offen ihre Gefühle für den Fitnesstrainer. Der hält sich auf seinen Social-Media-Profilen allerdings noch zurück. Glaubt ihr, dass sich das bald ändern wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne

Getty Images/ Florian Ebener Oliver Sanne auf der Vogue Fashion Night in Düsseldorf

Instagram / oliver_sanne_official Oliver Sanne, TV-Star

