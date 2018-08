Endlich wurden die beliebten ABBA-Hits in einen zweiten Musicalfilm gepackt: Seit dem 19. Juli kommen die Fans des Films Mamma Mia wieder auf ihre Kosten: Nach zehn Jahren flimmert die Fortsetzung um Amanda Seyfried (32) und Pierce Brosnan (65) über die Kinoleinwände. "Mamma Mia! Here We Go Again" löst schon jetzt einen regelrechten Hype aus. Fans fordern nun, dass weitere Teile des Musikstreifens folgen sollen!

Wer den Film bereits gesehen hat, wird sicherlich mit einem Grinsen den Kinosaal verlassen haben. Genau so ging es auch vielen Twitter-Usern. Einige Fans gingen sogar so weit, dass sie sich "Mamma Mia" als die nächste Filmreihe à la Fast & Furious vorstellen könnten. "Mamma Mia ist das 'Fast & Furious' der Musicals. Du weißt ganz genau, was du bekommst und das macht es so perfekt" oder "Wenn wir alle nur hart genug beten, könnten wir aus 'Mamma Mia' das 'Fast & Furious'-Franchise der Musicals machen", schrieben die Fans auf der Social-Media-Plattform.

Bereits vor der großen Premiere konnten viele Supporter das Prequel des Kinokrachers nicht mehr abwarten. Auch für die Stars des Streifens war klar, der zweite Teil wird bombastisch – mit einer Topbesetzung. "In dem Moment, in dem bestimmte Stars zugesagt haben, war es kein Problem, den Cast zusammenzubringen", erzählte Pierce höchstpersönlich im Promiflash-Interview bei der Preview.

Stephen Lovekin/Getty Images Pierce Brosnan und Amanda Seyfried bei einer "Mamma Mia"-Party in New York City

WENN / Universal Pictures Meryl Streep und Pierce Brosnan in "Mamma Mia!"

John Phillips/Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

