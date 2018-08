Nun weiß die Öffentlichkeit, welche Wollny-Tochter derzeit ein Kind erwartet! Mitte Juli überraschte Familienoberhaupt Silvia Wollny (53) ihre Fans mit einer freudigen Nachricht: Eine ihrer Töchter wird zum ersten Mal Mama – und war zum Zeitpunkt der Verkündung bereits im fünften Monat. Welcher Sprössling in anderen Umständen ist, wollte die 53-Jährige damals noch nicht verraten. Jetzt meldet sich die Schwangere selbst zu Wort: Calantha (17) ist die nicht mehr heimliche Bald-Mama!

Im Interview mit Bild lässt die 17-Jährige die Katze aus dem Sack: "Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich es natürlich als erstes Mama erzählt." Mutti Wollny steht zu 100 Prozent hinter ihrer Tochter und teilte bereits ein Ultraschallbild ihres Enkels auf Facebook. Dass Calantha bis jetzt mit der Offenbarung ihres Baby-Glücks wartete, hat einen ganz bestimmten Grund: Vor zwei Jahren verlor sie im vierten Monat ihr erstes Kind. "Mama hat mir geraten, dass ich die Schwangerschaft niemandem sagen soll. Weil eine Fehlgeburt nicht auszuschließen ist", erklärt Calantha.

Dass Silvia ihr so zur Seite steht, ist nicht selbstverständlich. In der Vergangenheit hatte der Teenie immer wieder für ordentlich Stress in der Familie gesorgt: Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, eine Pfefferspray-Attacke auf eine Mitschülerin, ein Aufenthalt im Jugendknast und eine Therapie liegen schon hinter der Brillenträgerin. Der baldige Nachwuchs scheint Mutter und Tochter aber wieder zusammengebracht zu haben: "Ich bekomme jetzt schon so viele Tipps von ihr. Das ist eine riesige Hilfe für mich. Aktuell geht es mir sehr gut, ich hoffe, das bleibt so", sagt Calantha.

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, Reality-Star

Anzeige

Facebook / Silvia Wollny Ultraschallfoto von Silvia Wollnys Enkelkind

Anzeige

Instagram / calantha____wollny Calantha Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de