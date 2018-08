Läuten die Hochzeitsglocken schneller als gedacht? Vor knapp einem Monat stellte Justin Bieber (24) seiner On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21) die Frage aller Fragen. Seitdem zeigen sich der Sänger und das Model turtelnd – wann sie die Ringe tauschen werden, behalten sie allerdings für sich. Wenn es nach den Fans der beiden geht, könnte alles ganz fix gehen: Geben sich Justin und Hailey jetzt im Liebesurlaub das Jawort?

Aktuell genießen der "Sorry"-Interpret und seine Auserwählte die Sonne auf den Bahamas, wie Twitter-Fotos beweisen. Für ihren Trip haben sich die Verlobten einen für sie besonderen Ort ausgesucht: den Bakers Bay Golf and Ocean Club – hier war Justin am 7. Juli vor Hailey auf die Knie gefallen. Für die Community steht damit fest, dass die Traumhochzeit des Jahres bevorsteht! "Das erste Mal auf den Bahamas haben sie sich verlobt, was passiert beim zweiten Mal? Heiraten sie?", fragte sich ein aufgeregter Fan.

Unmöglich wäre das nicht, wie ein Insider gegenüber Hollywood Life ausplauderte. "Sie (Hailey, Anm. d. Red.) wäre auch glücklich, wenn sie nächste Woche heiraten, alleine am Stand, nur mit ihren Eltern und ihren besten Freunden, wenn es das ist, was er am romantischsten findet", meinte der Informant. Die Blondine sei mit allem einverstanden, was ihr Herzbube will – ob der sich wohl eine Trauung auf den Bahamas in den Kopf gesetzt hat? Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, Juli 2018

Instagram / Hailey Baldwin Sänger Justin Bieber und Hailey Baldwin

