Führt Justin Bieber (24) seine Hailey Baldwin (21) bereits in wenigen Wochen zum Traualtar? Wirklich überraschen würde das wahrscheinlich keinen Fan der zwei! Nach einer jahrelangen On-Off-Beziehung verlobten sich die beiden Anfang Juli völlig unerwartet. Seitdem machen auch schon Gerüchte die Runde, dass die Hochzeitsvorbereitungen längst in vollem Gange seien. Jetzt hat der Biebs vor laufender Kamera verkündet: Die Trauung habe im Moment höchste Priorität für ihn!

Am Sonntag erwischten Reporter von TMZ den kanadischen Superstar gemeinsam mit seiner Liebsten in New York City. Die Frage, was denn als nächstes bei ihm anstehe, beantwortete der 24-Jährige ohne Zögern: "Heiraten!" Ob der Teenie-Schwarm wohl bis nach dem Jawort seine Musikprojekte ruhen lässt? Sollte das der Fall sein, haben seine Fans zumindest einen kleinen Trost: Am Freitag ist seine neue Single "No Brainer" erschienen.

Einen offiziell bestätigten Hochzeitstermin gibt es noch nicht, doch die Frage nach Haileys Brautjungfern scheint bereits geklärt zu sein. Schenkt man den Aussagen ihrer Tante Kim Basinger (64) Glauben, werden Schwester Alaia (25) und Cousine Ireland (22) die Ehre haben.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Verlobte Hailey Baldwin im Pool

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Giorgio Armani Hailey und Alaia Baldwin in New York

Grant Lamos IV/Getty Images Ireland und Hailey Baldwin in New York 2015

