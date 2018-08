Jonas Ems (21) und seine Freundin Denise Mski (18) sind total verliebt. Im März vergangenen Jahres zeigte der YouTuber seine Liebste zum ersten Mal öffentlich in den sozialen Netzwerken. Kennengelernt haben sich die Turteltauben aber schon viel früher. Via Instagram nahm der 21-Jährige Kontakt zu seiner Traumfrau auf. Nach zwei Körben und monatelangem Warten kam es dann zum ersten Treffen und dabei war es direkt um den Webstar geschehen. "Aber als ich es dann irgendwann geschafft habe, habe ich nach dem ersten Date schon gesagt: ‘Okay, das wäre ein Mädchen, mit dem ich auch länger Zeit verbringen könnte'", erzählte der Blondschopf im Promiflash-Interview im nhow-Hotel in Berlin.

