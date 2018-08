Es geht in die nächste Runde! 2019 begibt sich Heidi Klum (45) zum 14. Mal auf die Suche nach Germany's next Topmodel. Nach dem überraschenden Ausstieg von Thomas Hayo, der sieben Jahren dabei war, wird es einige neue Juroren geben. Denn laut Bild-Informationen steht auch der Abschied von Michael Michalsky (51) bevor. Der Designer wolle sich wieder auf Mode konzentrieren und käme nur als Gast-Coach vorbei. Damit ist auch das Battle zwischen Team Schwarz und Team Weiß Geschichte. Stattdessen soll Nadja Auermann (47) für frischen Wind und weibliche Unterstützung sorgen. Nadja wäre die allererste Frau, die neben Heidi am Jurypult sitzen würde.

