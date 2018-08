Am 20. August werden wieder die erfolgreichsten amerikanischen Musikkünstler bei den MTV Video Music Awards geehrt. Auch in diesem Jahr ist die Nominierungsliste mit Hochkarätern bestückt. Neben Beyoncé (36) und Jay-Z (48), stehen auch Künstler wie Cardi B (25), Drake (31) und Bruno Mars (32) zur Wahl. Jetzt wurden auch endlich die Acts des Abends verkündet, die für reichlich Unterhaltung sorgen sollen. So tritt unter anderem Ariana Grande (25) auf!

Wie MTV am Donnerstag verkündete, wird die Verlobte von Pete Davidson (24) ihren aktuellen Hit "God is a Woman" performen. Des Weiteren wird in diesem Jahr Herzensbrecher Shawn Mendes (19) die Bühne rocken. Mit seinem Song "In My Blood" wird der Singer/Songwriter wohl einige Herzen zum Schmelzen bringen. Aber auch die Band One Republic und Rapper Logic (28) sind mit von der Partie. Weitere Performer wurden bisher noch nicht bestätigt.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Show in der Radio City Music Hall, New York, für jede Menge Aufsehen. So überraschte Miley Cyrus (25) in einem verrückten Retro-Look und Pink (38) mit einem emotionalen Medley aus Songs ihrer Karriere. Schaut ihr in diesem Jahr die VMAs? Stimmt ab!

Jamie McCarthy / Getty Images One Republic bei der "Collateral Beauty"-Weltpremiere 2016 in New York

Frederick M. Brown / Getty Images Miley Cyrus bei den MTV Video Music Awards 2017

Phillip Faraone / Getty Images Pink und ihr Ehemann (l.)

