Jetzt mischt sich Chrissy Teigen (32) in das Vater-Tochter-Drama zwischen Thomas Markle (74) und Herzogin Meghan (36) ein. Seit zehn Wochen haben die beiden Angehörigen angeblich nichts mehr voneinander gehört. Schuld an der Funkstille seien die zahlreichen Interviews, die der 74-Jährige der internationalen Presse gab – darin plauderte er bereits ganz offen über das Privatleben der Herzogin. Die Kontaktsperre will der US-Amerikaner allerdings nicht akzeptieren und äußert sich immer wieder über sein berühmtes Kind. Chrissy, die auf Twitter gern ihrem Unmut Luft macht, reicht dies jetzt: Sie schießt hart gegen den ehemaligen Lichttechniker!

"Dieser Typ... dieser Typ nervt. Was läuft falsch bei ihm? Lass deine Tochter doch glücklich sein. Das ist echt peinlich", kommentierte die Gattin des Schmusesängers John Legend (39) die neueste Schlagzeilen-Flut rund um Thomas auf Twitter. In den dazugehörigen Artikeln beschwert sich der Rentner gegenüber Daily Mail darüber, dass Meghan ihn aus ihrem Leben verbannt hätte. Außerdem findet er schockierende Worte für die Gesamtsituation: Für die einstige Schauspielerin wäre es seiner Meinung nach mittlerweile einfacher, wenn er tot wäre.

Doch nicht erst seit den Gesprächen mit der Presse befeuert er das Drama um seine Person. So soll Thomas Paparazzi-Bilder nachgestellt haben, um diese kostspielig an die Medien verkaufen zu können. Weiterhin blieb er der wohl wichtigsten Veranstaltung seiner Tochter fern: ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33). Der Grund dafür sei eine dringende Herz-OP gewesen, doch auch sein Krankenhausaufenthalt wird mittlerweile angezweifelt. Dagegen wehrt er sich jedoch ebenfalls vehement in den Medien.

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr.

Anzeige

Supplied by WENN Thomas Markle Sr. bei "Good Morning Britain"

Anzeige

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de