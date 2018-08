Weil er seine Frau Edith und eine Freundin an der Leine über ein Festival-Gelände in Leipzig geführt hatte, sorgte Eric Stehfest (29) gerade erst für ein mediales Echo. Jetzt meldet sich der GZSZ-Star selbst zu Wort – und zeigte sich bestürzt von der ausgelösten Debatte: "Die Idee (mit der Leine, Anm. d. Red.) stammt von meiner Frau, auch die Kostüme hat sie rausgesucht. Wir hatten einen Riesenspaß und nein, wir sind keine SM-Liebhaber oder wollen frauenfeindliche Aktionen starten. Dieser Aufschrei der Medien zeigt mir, dass wir ein Problem damit haben, uns um das zu kümmern, was wirklich wichtig wäre", erklärte er gegenüber RTL. Die Rückmeldung auf den Aufzug des Trios habe er außerdem als durchweg positiv empfunden.

