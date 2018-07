Schauspieler Eric Stehfest (29) hält seine Frau Edith an der kurzen Leine – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Während der GZSZ-Star seine Herzdame für gewöhnlich auf Händen trägt, führte er sie am vergangenen Wochenende an einer Metallkette Gassi. Doch nicht nur sie allein, auch eine zweite Dame bekam Freilauf. Was steckte hinter dieser skurrilen Aktion, bei der Eric eindeutig alles im Griff hatte?

Eric selbst verdeckte sein Gesicht mit einer schwarzen Maske und trug einen schwarzen Umhang, wie Videos in seiner Instagram-Story zeigen. In diesem Aufzug wirkte der 29-Jährige eher angsteinflößend – doch er und seine Begleiterinnen, die er in ihren luftigen Outfits vor sich hertrieb, schienen Spaß zu haben. Die Maskerade gehörte zum Besuch des Elektro-Festivals "Think" in Leipzig, bei dem schrille, unkonventionelle Kleidung durchaus üblich zu sein scheint. "Es tut so gut mit euch beiden in solch einer Freiheit aufzutreten. Danke für eure Energie und Liebe. So sieht bei den Stehfests Ehe aus. Fühlt euch frei", schrieb Edith zu einem Schnappschuss auf ihrem Profil.

Hundehalsband und Eisenkordel als Zeichen für Freiheit? Ihre Fans verstehen den offensichtlich tieferen Sinn: "Das ist Liebe!", "Das Foto mit deinem Mann ist Hammer geworden" und "Ihr seht einfach toll aus", kommentieren drei User Ediths Foto.

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest, "Think"-Festival 2018

Instagram / edithstehfest GZSZ-Star Eric und Musikerin Edith Stehfest

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, deutsche Schauspieler



