Seit rund vier Wochen ist bekannt: Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) werden heiraten! Seit der Musiker auf den Bahamas ganz romantisch um die Hand seiner Modelfreundin angehalten hat, sieht man die beiden fast nur noch im Doppelpack. Jetzt wurden die Turteltauben sogar in einem New Yorker Take-away-Restaurant abgelichtet – und selbst da konnten Justin und Hailey kaum die Finger voneinander lassen!

Eigentlich wollten der Musiker und seine Liebste nur einen Snack ordern – doch zwischen Tresen, Menükarten und wartenden Kunden wurden sie ganz offensichtlich von ihren Gefühlen übermannt. Verliebte Blicke, strahlende Gesichter und jede Menge Körperkontakt – über diesen Anblick der Stars durften sich nun die Mitarbeiter und Besucher eines amerikanischen Imbisses freuen. Immer wieder kuschelten sich Hailey und Justin ganz eng aneinander, während sie auf ihre Bestellung warteten – süße Küsschen inklusive. Die Paparazzi schienen sie bei ihrer Turteloffensive übrigens nicht zu stören. Im Gegenteil! Das Paar strahlte ganz bewusst in die Kameras.

Kein Wunder, dass bei so viel guter Laune sogar noch Zeit für diverse Späßchen mit dem Restaurantmitarbeiter war. Wenn es nach den Blondies geht, darf wohl alle Welt an ihrem Liebesglück teilhaben. Ein genaues Hochzeitsdatum ist übrigens noch nicht bekannt, dass es Justin aber kaum noch erwarten kann, Hailey endlich zu ehelichen, machte er bereits vor wenigen Tagen klar. Auf die Frage eines Paparazzi, was bei ihm als Nächstes anstehe, antwortete er schlicht: "Heiraten!"

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de