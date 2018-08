Happy Birthday, Barack Obama! Der ehemalige Präsident der USA feiert heute seinen 57. Geburtstag. Von 2009 bis 2017 war der gebürtige Ha­wai­i­a­ner das erste schwarze Staatsoberhaupt von US-Amerika. Mit seiner sympathischen Art gewann er nicht nur seine Bürger im Sturm, sondern auch Millionen Fans weltweit. Heute blickt der Vater zweier Kinder auf bewegende Jahre seines Lebens zurück und wird von seinen Liebsten gefeiert!

Via Twitter meldete sich seine Frau Michelle (54) zu seinem Ehrentag zu Wort und wünschte ihrem Mann nur das Beste. "Alles Gute zum Geburtstag, Barack. Die Aussicht ist mit dir immer viel besser", betitelte sie einen Schnappschuss ihres Gatten, bei dem er verträumt in die Ferne schaut. Unter dem Hashtag #ObamaTag gratulierten dem Geburtstagskind aber auch viele Freunde und Fans. So schrieb John Legend (39): "Fröhlichen Obama-Tag. Wir in Indonesien (wo er ein paar Jahre lebte, Anm. d. Red.) toasten auf unseren Präsidenten."

Einige Supporter des ehemaligen amerikanischen Staatschefs machten aber auch deutlich, wie sehr ihnen der Politiker fehlt. "Viele Menschen vermissen einen wahren Präsidenten" oder "Du wirst wirklich vermisst", lauteten nur zwei wehmütige Twitter-Kommentare.

Instagram / barackobama Michelle und Barack Obama, ehemaliges US-Präsidentenpaar

Dave Kotinsky / Getty Images John Legend

Brendan Smialowski / Freier Fotograf / Getty Images Barack Obama bei einer Gala

