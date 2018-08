Verrückter kann es bei Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) eigentlich kaum noch werden! Erst die überraschende Blitzverlobung der beiden, dann die unzähligen Spekulationen um eine Schwangerschaft – und im Moment halten sich hartnäckige Gerüchte, die Hochzeitsglocken könnten schon in absehbarer Zeit läuten. Doch nun wird es wirklich skurril: Angeblich wollen der kanadische Sänger und seine Angebetete eine Nackedei-Hochzeit feiern!

Wie das amerikanische Klatschblatt National Enquirer berichtet, fühle sich Justin grundsätzlich am wohlsten, wenn er nackt ist. Aber möchte er seine Braut tatsächlich, so wie Gott sie beide schuf, zum Altar führen? Zumindest bei der kirchlichen Trauung werden sich die zwei Verliebten ganz traditionell in Anzug und Kleid zeigen, heißt es. Und das, obwohl dem Pärchen der Dresscode im Gotteshaus nicht sehr wichtig zu sein scheint: Bei der heiligen Messe tauchten sie kürzlich im bequemen Gammellook statt in ihren Sonntagskleidern auf. Aber im Adams- und Evakostüm in der Kirche zu erscheinen, wäre dann wohl doch zu viel des Guten.

Dennoch müssen die gläubigen Christen nicht auf eine Hüllenlos-Zeremonie verzichten! Angeblich sollen der Biebs und die Tochter von Stephen Baldwin (52) eine zweite, ganz private Hochzeitsfeier am Strand planen. Praktisch: Dort könnten sie auch gleich ihre Flitterwochen verbringen. Für ihren Honeymoon haben sie aber angeblich ganz andere Pläne: Ein Insider verrät, dass die beiden in ein Entwicklungsland reisen wollen, um dort mit anzupacken.

ZapatA/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Robert O'neil / SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin vor einer Kirche in New York, August 2018

Robert O'neil / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, August 2018

