Vom allseits bekannten Kilo-Boom in der Schwangerschaft ist Inci Elena Sencer (25) derzeit noch meilenweit entfernt! Vor wenigen Wochen offenbarte die Ex-Der Bachelor-Kandidatin, dass sie und ihr Ehemann Daniel nur wenige Monate nach der Geburt von Töchterchen Mila bereits ihr zweites Kind erwarten. Mittlerweile ist Inci schon im sechsten Monat. So richtig zugelegt hat sie bisher aber noch nicht, was sogar ihre Frauenärztin stutzig macht.

Wie das Kuppelshow-Sternchen nun in seiner Instagram-Story ausplauderte, habe es bisher nur anderthalb Kilo mehr auf den Rippen. "Meine Frauenärztin hat auch schon gemeint: 'Muss ich mir Sorgen um Sie machen?'", verriet Inci. Die Influencerin konnte ihre Gynäkologin aber genauso schnell beruhigen wie ihre 87.000 Follower: "Bei Mila war das auch nicht anders. Und ich esse ja ganz normal, also ich hungere nicht. Wenn ich Bock habe abends zu sündigen, dann tue ich das auch."

Schon beim ersten Mal sei die Anzeige auf der Waage erst im neunten Monat in die Höhe geschossen – und sowohl Mama Inci als auch ihrer Kleinen ging es vor und nach der Geburt einfach wunderbar. "Ich bin so unendlich dankbar darüber, dass die Schwangerschaft wieder so angenehm verläuft", schwärmte Inci weiter in ihrer Story.

