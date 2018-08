Was für ein aufregender Schritt für Sandra Lambeck (26)! Vor rund einem Jahr outete sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin als lesbisch. Damals war Sandra schon ein Jahr mit ihrer Freundin Nella Ngingo liiert. Zum zweijährigen Jubiläum folgte nun ein weiterer wichtiger Step in ihrer Beziehung: Sandra lernte endlich die Mama von Nella kennen, wie sie im Promiflash-Interivew auf dem CSD in Berlin berichtete: "Ich war so nervös. Es war so wunderschön und die Mutter ist so herzensgut. Also, ich würde am liebsten einfach nur mit der Mutter chillen, weil sie einfach ein toller Mensch ist. Ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe." Da Sandras Mami nicht so gerne über die Homosexualität ihrer Tochter spricht, dürfte das positive Erlebnis mit Nellas Familie für den Ex-BTN-Star umso schöner gewesen sein.

