Sie hat das Glück in der Liebe wiedergefunden! Nachdem Michelle Williams (37) im Jahr 2008 den Verlust ihres Ex-Partners Heath Ledger (✝28) verkraften musste, der an einer Medikamentenüberdosis verstarb, fand die Schauspielerin nun einen neuen Mann in ihrem Leben. Heimlich heiratete sie den Singer-Songwriter Phil Elverum (40) im vergangenen Monat sogar, der unter dem Künstlernamen Mount Eerie einer breiten Fangemeinde ein Begriff ist. Jetzt wurde bekannt, wie sehr Michelle in ihrer aktuellen Ehe aufgeht!

Nicht nur bestätigte kürzlich ein Insider gegenüber People, dass die Blondine sehr glücklich in ihrer neuen Beziehung ist, die erst nach der Hochzeit Schlagzeilen machte. Die beiden sollen auch etwas Besonderes miteinander teilen: "Michelle und Phil hatten schon früh eine spirituelle Verbindung, die sie so seit Heath nicht mehr erlebt hat." Der Grund dafür ist eine traurige Gemeinsamkeit, denn nicht nur die Blondine musste einen Trauerfall verarbeiten, auch der Musiker verlor 2016 seine Frau. "Sie teilen einen der schwersten Momente des Lebens miteinander, den Tod von geliebten Personen, und können den anderen deshalb auf so vielen Ebenen verstehen", ergänzte die Quelle über die Liebe des Paares.

Die Trauerarbeit sah dabei bei den zweien unterschiedlich aus: Während die 37-Jährige nach dem Tod des Joker-Darstellers zunächst ihre Projekte auf Eis legen musste, verarbeitete Phil das Ableben seiner Frau Geneviève, die dem Bauchspeicheldrüsenkrebs erlag, musikalisch. Er widmete seiner Gattin sein achtes Studioalbum "A Crow Looked at Me" mit insgesamt elf Songs und rührte damit Musikliebhaber im vergangenen Jahr zu Tränen.

Kevin Winter/Getty Images Heath Ledger und Michelle Williams bei einem Pre-Oscar-Event in Beverly Hills

Frazer Harrison / Getty Images Michelle Williams bei den Golden Globes

WENN.com Michelle Williams beim "BFI London Film Festival" 2016

