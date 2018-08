Ist Kristen Stewart (28) etwa eifersüchtig? Ihr Ex Robert Pattinson (32) turtelte vor Kurzem in aller Öffentlichkeit mit Model Suki Waterhouse (26) und heizte damit die Gerüchteküche ordentlich an. Kristen gefällt die Vorstellung von einer neuen Frau an der Seite ihres Verflossenen anscheinend überhaupt nicht – obwohl die zwei Hollywood-Stars schon lange getrennt sind. Hat die Schauspielerin sechs Jahre nach dem Liebes-Aus immer noch Gefühle für Rob?

Eine ihr nahestehende Person verriet dem US-Magazin HollywoodLife: "Trotz der Probleme, die Kristen und Robert hatten, hat sie immer noch starke Gefühle für ihn. Robert war für viele Jahre ein wichtiger Teil in Kristens Leben, deshalb schmerzt es sie, ihn mit Suki zu sehen." Die beiden Schauspielkollegen lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zu Twilight kennen und lieben. 2012 zerbrach die Beziehung – nachdem die Bella-Darstellerin Rob mit dem Regisseur Rupert Sanders (47) betrogen hatte.

Die Reaktion der Amerikanerin überrascht: Schließlich ist sie seit 2016 mit Victoria's Secret-Model Stella Maxwell (28) liiert. Allerdings wird vermutet, dass es vor wenigen Wochen zwischen Kristen und dem Hollywood-Beau wieder geknistert hat! Zumindest soll sich das einstige Traumpaar im Juni auf einer Party prächtig amüsiert haben. Ein Liebes-Comeback scheint angesichts der aktuellen Liebesgerüchte um Rob und Suki aber äußerst unwahrscheinlich.

E-Press / Splash News Robert Pattinson bei der Berlinale 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Model und Schauspielerin Suki Waterhouse

Splash News Kristen Stewart und Stella Maxwell

