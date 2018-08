Matthias Schweighöfer (37) zählt zu den absoluten Frauenschwärmen unter den deutschen Promis. In seinen variierenden Rollen zeigt sich der Neubrandenburger als lustiger Witzbold, cooler Frauenschwarm oder Schwiegervaters Liebling. Auf seinen neuesten Fotos muss man allerdings schon fast zweimal hingucken, um den sonst so zierlichen Schauspieler zu erkennen: Durch intensives Training hat der "You are wanted"-Darsteller eine ganze Menge Muskelmasse dazubekommen.

Mit dem Titel "Frühsport" postete er kürzlich einen neuen Schnappschuss auf Instagram. Mit angestrengtem Blick und einer Hantel in jeder Hand beobachtet sich der 37-Jährige bei seinem Work-out im Spiegel. Auf einem weiteren Bild, das Matthias in seinem Urlaub in Frankreich zeigt, trägt er lediglich ein Tanktop. Dadurch kommen seine neu dazugewonnenen Muskelberge noch besser zur Geltung – und die sind wirklich nicht ohne!

Dieser Meinung sind auch seine Fans – und sind der Verwandlung des Zweifach-Papas sehr angetan. "Da hat aber jemand fleißig gepumpt", "Sieht doch bombastisch aus" und "Du hast echt gut zugelegt – Respekt für das Durchhaltevermögen!" sind nur einige Komplimente, die sich unter der Momentaufnahme angesammelt haben. Ein Fan vermutet allerdings etwas ganz Anderes hinter Matthias' Typveränderung: "Machst du das freiwillig oder für einen Film?" Eine Antwort auf diese Frage gab der blonde Wuschelkopf bisher nicht.

Foto, Matthias Schweighöfer Matthias Schweighöfer beim Drehstart von "You are wanted"

Instagram / matthiasschweighöfer Matthias Schweighöfer beim Training

Instagram / matthiasschweighöfer Matthias Schweighöfer im Frankreich-Urlaub 2018

