Traurige Neuigkeiten erreichen die Bauer sucht Frau-Fans: Landwirt Lothar ist verstorben. Im Alter von 50 Jahren verlor er seinen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Lothar suchte in der vergangenen Staffel der Kuppel-Show nach der großen Liebe. Doch schon auf dem Scheunenfest war für ihn klar, dass unter den anwesenden Damen nicht die Frau fürs Leben sein wird – und so gab er seinen beiden Bewerberinnen noch am selben Abend einen Korb.

Moderatorin Inka Bause (49) ist erschüttert und betrauert den Verlust. "Die Nachricht von Lothars Tod hat mich zutiefst getroffen", sagte sie im RTL-Interview und erinnerte sich an den Bauern: "Ich habe ihn im letzten Jahr als sehr fröhlichen und lebensfrohen Menschen kennengelernt." Sie ist mit ihren Gedanken bei Lothars Angehörigen: "Mein herzlichstes Beileid an seine Familie und Freunde, denen ich ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche."

Das Glück war nicht auf seiner Seite. "Ich habe die Liebe meines Lebens hier nicht gefunden. Man kann ja auch nichts erzwingen", erklärte er nach der Auftakt-Party mit allen Kandidaten und kehrte als Single auf seinen Hof zurück.

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause mit den Bauern Lothar und Uwe beim Abschlussfest von "Bauer sucht Frau"

RTL, "Bauer sucht Frau" Gruppenfoto der neuen Bauern bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Lothar mit Susann (l.) und Anke



