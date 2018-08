Um dieses Hollywood-Traumpaar müssen sich die Fans wohl keine Sorgen machen! Das ein oder andere Couple sorgte in den vergangenen Monaten mit überraschenden Trennungs-Schlagzeilen für Entsetzen – bei Vanessa Hudgens (29) und Austin Butler (26) läuft's dagegen immer noch blendend. Die Schauspieler, die seit 2011 ein Paar sind, stellten das nun wieder einmal öffentlich unter Beweis: Vanessa schwärmte sogar nach dem süßen Turtelauftritt noch von ihrem Liebsten!

Zur "Dog Days"-Filmpremiere in Century City (Kalifornien) tauchten die beiden zusammen auf und gaben vor den Linsen der Fotografen alles: Die Ex-High School Musical-Darstellerin schmiegte sich an ihren Schatz und gab sich ziemlich flirty. Ihre Begeisterung hörte auch nach dem Event nicht auf: Vanessa ließ es sich nicht nehmen, einen Instagram-Beitrag des US-Portals Just Jared zu kommentieren, in dem ein Foto des Abends gezeigt wurde. "Und er sieht soooo verdammt gut aus, lol", schrieb die 29-Jährige, um deren Liebe vor einigen Monaten sogar Verlobungsgerüchte kursierten.

Auf der Filmpremiere strahlte Vanessa aber nicht nur mit ihrem Freund um die Wette. Die Sängerin gesellte sich auf dem Red Carpet auch zu Nina Dobrev (29) und Eva Longoria (43) – für die einstige Desperate Housewives-Schauspielerin war es der erste öffentliche Auftritt nach der Geburt ihres Söhnchens Santiago Enrique Bastón, den sie augenscheinlich bestens gelaunt bestritt.

Frazer Harrison / Getty Images Vanessa Hudgens auf einer Filmpremiere in Century City (Kalifornien)

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler auf einer Premierenfeier

Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Nina Dobrev, Eva Longoria und Vanessa Hudgens auf einer Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de