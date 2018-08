Am Samstag wurde es in einer kleinen Kirche außerhalb Londons richtig romantisch. Royal-Kumpel Charlie van Straubenzee gab seiner Liebsten Daisy Jenkins das Jawort. Da ließ sich Prinz Harry (33) natürlich nicht lumpen: Er schmiss sich in Schale, organisierte Teile der Feier mit und brachte seine Frau Meghan (37) mit, die an diesem Tag sogar Geburtstag hatte. Doch Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) blieben der Trauung angeblich fern.

Laut der britischen Zeitschrift The Sun verbringt das Paar aktuell seinen Sommerurlaub auf der Karibikinsel Mustique. Dorthin nahmen sie erstmalig alle ihre drei Kinder mit. Den Zeitpunkt wählten der Herzog von Cambridge und seine Frau trotz der bevorstehenden kirchlichen Zeremonie. Und das, obwohl der Bräutigam zu Williams ältesten und besten Freunden zählt. Doch nur weil das Paar auf den Bildern der Hochzeit nicht zu sehen war, heißt es nicht, dass sie nicht doch dabei waren: Laut Hello! könnten sich William und Kate ganz heimlich auf die Feier nach dem Kirchgang geschlichen haben. Damit hätten die beiden weniger mediale Aufmerksamkeit auf das Event lenken wollen.

Harry hingegen machte es da ganz anders als sein Bruder. Er stellte sich den lauernden Fotografen und zeigte sich zusammen mit seiner Liebsten. Dabei wurde sich das Couple zuckersüß beim Händchen halten abgelichtet.

Getty Images Europe Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf dem Balkon des Buckingham Palastes

Geoff Robinson / SplashNews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Hochzeit eines Freundes

