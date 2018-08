Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry (33) und seine Meghan (37) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Aber nicht nur bei der emotionalen Trauung sorgten die Verliebten für jede Menge zuckersüße Momente. Auch bei den Auftritten in den vergangenen Wochen strahlten die Herzogin und ihr Mann stets um die Wette. An Meghans 37. Geburtstag waren die frischgebackenen Eheleute auf eine Hochzeit eingeladen – und konnten auch da nicht genug voneinander bekommen!

Am Samstag verbrachten Harry und Meghan den Ehrentag der ehemaligen Schauspielerin auf der Hochzeit von Charlie Van Straubenzee – dem langjährigen Freund des Prinzen – und seiner Daisy. Beim Gang zur Kirche lächelten die 37-Jährige und ihr Herzmann nicht nur bis über beide Ohren, sie konnten ihre Zuneigung füreinander auch einfach nicht verstecken: Händchenhaltend schlenderten der Rotschopf und seine Auserwählte zu ihren Freunden und tauschten immer wieder tiefe Blicke aus. Damit pfiffen die Turteltauben mal wieder auf das royale Protokoll. Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit austauschen ist bei Mitgliedern der königlichen Familie nicht gern gesehen.

Nicht nur die Liebkosungen waren ein echter Hingucker: Meghans luftiges Kleid, die High-Heels mit kleinen Schleifchen und der dazu passende Fascinator schmeichelten dem Ex-Suits-Star einfach perfekt. Ihr Outfit rundete die Schönheit mit einem bezaubernden Lächeln an und unterhielt sich angeregt mit den anderen Gästen. Für Harry war der große Tag seines Kumpels etwas anstrengender: Er soll in die Planung des Tagesablaufs involviert gewesen sein.

