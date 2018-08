Kurz vor seinem 33. Geburtstag ist das kanadische Male-Model Zombie Boy (bürgerlich: Rick Genest) am 2. August verstorben. Der Tattoo-Freak soll sich das Leben genommen haben. Nicht nur seine gute Freundin, die Popsängerin Lady GaGa (32) war bestürzt über Ricks frühen Tod, auch seine langjährige BFF María José Cristerna (42) – besser bekannt als The Mexican Vampire Woman – trifft der Verlust schwer. Besonders tragisch: Mitte Juli besuchten die beiden noch die Tattoo-Expo in Mexiko gemeinsam. Auf Instagram trauert die Vampir-Frau nun um ihren verstorbenen Kumpel: "Ich bin sehr traurig. Mein Freund Rick ist tot. Ich bin schrecklich bestürzt. Mein Freund, wo auch immer du bist, ich liebe dich. Ruhe in Frieden!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / marycristerna_la_mujer_vampiro Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de