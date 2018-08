Große Sorge um Matthew Perry (48)! Der ehemalige Friends-Star soll aktuell um sein Leben kämpfen. Der Schauspieler habe sich in einer Entzugsklinik in Los Angeles befunden, als er schwere Bauchkrämpfe beklagte. Sofort soll er in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Tatsächlich scheint es um den Seriendarsteller nicht gut zu stehen: Direkt nach seiner Ankunft musste ein Luftröhrenschnitt bei Matthew vorgenommen werden!

Ein Insider berichtete Radar Online von dem fatalen Zwischenfall: Als Matthew in der Klinik angekommen sei, hätten Ärzte sofort den Luftröhrenschnitt durchführen müssen, um einen direkten Zugang zu seinem Hals zu ermöglichen. Es stehe sogar so schlecht um dem Chandler-Darsteller, dass er in ein anderes Krankenhaus und dort sofort auf die Intensivstation verlegt worden sei. "Er war in einem wirklich schlechten Zustand und hat gerade erst Besserung gezeigt. Aber es geht ihm wirklich noch nicht gut", fügte die Quelle hinzu. Ein Sprecher des Schauspielers erklärte gegenüber dem Online-Portal außerdem: Schon vor einiger Zeit habe sich der Kanadier wegen einer Perforation des Magen- und Darmtraktes operieren lassen müssen.

Matthew war in seiner Vergangenheit schwer alkohol- und pillenabhängig gewesen, wie er People vor rund fünf Jahren offenbarte. Dass er vor Kurzem aber wieder rückfällig geworden sein könnte, könnte seinen Aufenthalt in der Entzugsanstalt vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus vor wenigen Stunden erklären. Ob und inwiefern sein aktueller gesundheitlicher Zustand mit Drogenmissbrauch in Verbindung steht, ist noch völlig unklar. Sicher ist nur, dass sich der 48-Jährige bis heute nicht zu einem Rückfall bekannt oder geäußert hat.

ActionPress/ EVERETT COLLECTION, INC. Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox und Jennifer Aniston

Jason Kempin / Getty Images Matthew Perry bei einer Gala

David Livingston / Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

