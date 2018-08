Nach sechs Jahren Pause kehrt X Factor auf die deutschen Bildschirme zurück. Ab dem 27. August suchen Rapper Sido (37), Modern Talking-Star Thomas Anders (55), Jennifer Rostock-Frontfrau Jennifer Weist (31) und Singer-Songwriter Ignacio Uriarte alias Lions Head nach Deutschlands musikalischen Nachwuchstalenten. Charlotte Würdig (40) übernimmt die Moderation der Neuauflage beim Sender Sky und bekommt dabei tatkräftige Unterstützung: Ben Istenes (31) wird mit ihr die Show präsentieren – doch wie kam er überhaupt zu diesem Job?

Der Ungar ist in seiner Heimat längst ein erfahrener Show-Host und führte bereits durch vier "X Factor"-Staffeln, hierzulande ist er noch recht unbekannt. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass er sich sehr über das in ihn gesetzte Vertrauen freue. "Viele Sender entscheiden sich immer für eher bekannte Gesichter und trauen sich bei neuen Gesichtern nicht so. Sky hat jetzt gesagt: 'Wir ziehen das durch und nehmen den Ben! Er kennt das Format und er spricht Deutsch", erklärte er.

Neben seiner jahrelangen Erfahrung war nach Bens Meinung ein weiterer, nicht unwichtiger Faktor ausschlaggebend: "Weil ich verdammt talentiert bin und gut aussehe", scherzte er. Er sei schon lange ins deutsche Fernsehen verliebt und wolle bereits seit einigen Jahren in der nationalen TV-Branche Fuß fassen. Sein Traum ist inzwischen in Erfüllung gegangen: Der baldige Zweifachpapa wird die Bereiche Backstage und Social Media mit der Castingsendung verknüpfen.

Instagram / benistenes Ben Istenes, Moderator von "X Factor"

Instagram / benistenes Ben Istenes und Thomas Anders bei "X Factor"

Photocredit Bence Ben Istenes, "X Factor"-Moderator

