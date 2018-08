Kuppelshow-Kandidat Ingo (27) hat eindeutig Schmetterlinge im Bauch! Bei Schwiegertochter gesucht hat der sympathische Strahlemann vergeblich nach dem Liebesglück gesucht – doch geholfen hat ihm die Teilnahme an der Sendung trotzdem! Seine Annika sah ihn im TV, verliebte sich Hals über Kopf und kontaktierte ihren Traummann über die sozialen Netzwerke. Auch Ingo fand schnell Gefallen an der feurigen Rocker-Braut: Die beiden starteten in eine Beziehung, die romantischer kaum sein könnte – wie ein emotionaler Liebes-Post von Ingo beweist!

"Jetzt sind es schon zwei Monate oder auch acht Wochen, wo ich meine Partnerin fürs Leben gefunden habe und jeden Tag liebe ich sie mehr und mehr", schreibt der gefühlvolle Charmeur auf seinem Facebook-Profil. Mit Annika an seiner Seite fühlt sich Ingo komplett: "Mein Engel, der mich aus der Dunkelheit gezogen hat und mich ins Licht gezogen hat." Abgerundet wird die liebevolle Botschaft mit den magischen drei Worten und einem Versprechen, das das Herz seiner Liebsten zum Schmelzen bringen dürfte: "Ich liebe dich, mein Schatz. In ewige Liebe, dein Ingo."

Seine Fans sind von dieser rührenden Nachricht ganz angetan: "Ich freue mich sehr, dass du nun dein passendes Gegenstück gefunden hast!" und "Da klingeln wohl bald die Hochzeitsglocken", kommentieren zwei User Ingos Gefühlsoffenbarung. Was meint ihr? Geben sich die beiden wirklich demnächst das Jawort? Stimmt ab!

