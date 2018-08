Sie waren das Bachelor in Paradise-Traumpaar, doch nun ist alles aus! In der Kuppelshow kamen Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki und der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer Domenico De Cicco zusammen. In den vergangenen Wochen turtelten die zwei, was das Zeug hält und schienen megaverliebt zu sein. Dann der Schock für die Blondine: Domenico erwartet angeblich ein Kind von einer fremden Frau, der er auch seine Liebe geschworen haben soll. Prompt folgte die Trennung. Besonders bitter für Evelyn: Sie hatte schon Heiratspläne mit ihrem Freund geschmiedet!

Der Schreck sitzt noch immer tief bei der einstigen Promi Big Brother-Hausbewohnerin. Bekommt Domenico wirklich ein Kind mit einer anderen? Der Reality-TV-Star hat das weder dementiert noch bestätigt. Für Evelyn ist die Situation besonders schlimm, weil sie sich mit dem Charmeur schon weitere Schritte vorstellen konnte. "Ich wollte den heiraten. Ich hatte Zukunftspläne mit ihm. Weil er einfach wie ich ist. Wir waren vom Charakter her zu 100 Prozent gleich", erklärte sie im Gespräch mit RTL. Aus diesen Plänen wird nun offenbar nichts mehr.

Schon vor wenigen Wochen hatten die beiden im Promiflash-Interview über das Thema Hochzeit geplaudert. "Ja, also man redet schon darüber", gab Evelyn damals zu. Domenico hatte sogar schon genaue Vorstellungen vom Antrag an seine Liebste: "Auf jeden Fall emotional, damit sie das nie vergessen wird."

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Evelyn Burdecki bei der Berlin Fashion Week 2018

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

