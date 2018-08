Evelyn Burdecki lässt die Baby-Bombe platzen – aber es geht nicht um eine eigene Schwangerschaft. Viel schockierender: Ihr Ex-Freund Domenico De Cicco, mit dem sie in der RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise anbändelte, soll Vater werden. Der Trennungsgrund ist das nicht, da der Italiener während der Aufzeichnung des TV-Formats nichts von der Schwangerschaft einer anonymen Freundin gewusst haben will. Zusätzlich habe Domenico die quirlige Blondine aber fies belogen und deshalb habe sie den endgültigen Schlussstrich gezogen.

Die ganze Geschichte verriet Evelyn in einem Interview mit Explosiv. Von Domenicos Vaterfreuden habe die TV-Schönheit durch eine SMS erfahren, in der gestanden habe: "Hey Evelyn, vielleicht solltest du wissen, dass Domenico in Frankfurt eine Freundin hat, die schwanger ist." Und das laut Evelyn schon im siebten Monat. Sie habe ihren damaligen Liebsten sofort darauf angesprochen – daraufhin soll er ihr die Wahrheit gestanden haben. "Ja, das stimmt, aber ich wusste nichts davon. Ich habe mich da drinnen (in der Sendung, Anm. d. Red.) in dich verliebt, aber als ich rauskam, stand sie da mit dem Bauch", zitiert Evelyn ihren Ex. Sie habe sich sofort von ihm getrennt, der Liebe dann aber doch eine zweite Chance gegeben. Bis es zum angeblichen Verrat gekommen sei.

Den habe ihr ausgerechnet die werdende Mutter mitgeteilt, wie Evelyn weiter ausführte. Gesagt haben soll sie: "Evelyn, der war gestern noch bei mir zu Hause, und sagte, dass das mit dir alles nur für die Show ist. Dann kam er zwei Stunden später zu mir und sagte mir, dass er mich liebt." Evelyn zog angeblich sofort die Reißleine. Sie versuche jetzt, mit den Tatsachen und dem Schmerz klarzukommen. Hättet ihr gedacht, dass der Trennungsgrund so schwerwiegend ist?

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

Instagram / evelyn_burdecki Reality-TV-Star Evelyn Burdecki im Mallorca-Urlaub, Juli 2018

