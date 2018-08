Tritt Evelyn Burdecki jetzt etwa nach? Die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin hatte am Montag in einem großen Trennungsinterview eine Bombe platzen lassen: Die Beziehung mit Domenico De Cicco, den sie Anfang des Jahres in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennenlernte, ist vorbei. Der Grund: Er verheimlichte ihr angeblich, dass er ein Kind mit einer anderen Frau erwartet. Jetzt legte die Blondine erneut gegen ihren Ex-Partner nach.

Der Wahlfrankfurter hatte sich nun ebenfalls im TV über das Liebesaus geäußert. Er beteuerte jedoch, seine Angebetete nicht belogen zu haben. Er wusste nichts von dem Baby und liebe sie noch immer. Jetzt teilte Evelyn wiederum ein vielsagendes Foto auf ihrer Instagram-Seite: nämlich ein Bild der Disney-Komikfigur Pinocchio, die sich an seine vom Lügen besonders lange Nase fasst. Wenn die 29-Jährige damit mal nicht auf den italienischstämmigen Influencer anspielt. Gut möglich jedenfalls, dass sie ihm seine Treue- und Liebesschwüre nicht abkauft.

Auch wenn Evelyn auf ihrer Social-Media-Seite vermutlich gegen ihren Ex-Partner schießt: Die gemeinsamen Pärchenbilder hat sie dort noch nicht gelöscht. Ob in Zukunft weitere Couple-Posts entstehen, ist allerdings mehr als fraglich.

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige

Everett Collection Pinocchio und Jiminy Criket

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Siegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de