Liebe kann so glücklich machen! Das weiß Hailey Baldwin (21) spätestens seit einigen Wochen. Das Model bekam nämlich Anfang Juli von seinem Partner Justin Bieber (24) die entscheidende Frage gestellt und sagte Ja. Seitdem soll das Paar mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die schon sehr bald bevorstehende Hochzeit arbeiten. Doch auch ohne die baldige kirchliche Zeremonie scheint die Nichte von Schauspiel-Star Alec Baldwin (60) im Liebeshimmel zu schweben. Ihr Verlobungsring macht Hailey wohl zum Dauergrinser.

Genau mit diesem Gesichtsausdruck wurde die Blondine nun in New York City abgelichtet. In einem engen, weißen Crop-Top und einer lockeren, blaugrün karierten High-Waist-Stoffhose traf sich Hailey mit einer Freundin auf einen Kaffee – und führte dabei ihren fetten Klunker mächtig stolz spazieren. Als sie den Paparazzo entdeckte, winkte sie ihn jedoch nicht wie eine lästige Fliege weg, sondern lächelte in die Kamera und faltete selig ihre Hände. Der Ring und die dadurch symbolisierte Liebe zu ihrem Liebsten könnten ein positiver Faktor im Leben der 21-Jährigen sein.

Tatsächlich war das Fingerschmuckstück für Justin noch nicht genug Beweis seiner Gefühle. Der "Sorry"-Interpret kaufte zusätzliche Verlobungsuhren für sich und seinen Schatz. Die Bling-Bling-Teile aus dem Hause Audemars Piguet sollen den Musiker satte 120.000 Euro gekostet haben.

Elder Ordonez / SplashNews.com Hailey Baldwin und eine Freundin

Elder Ordonez / SplashNews.com Hailey Baldwins Verlobungsring (r.)

ZapatA/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

