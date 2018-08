Die aktuelle Staffel Keeping up with the Kardashians hat es in sich! Die berühmten Reality-TV-Schwestern streiten, was das Zeug hält. Doch nicht nur vor der Kamera flogen bei Khloe (34), Kim (37) und Kourtney (39) ordentlich die Fetzen. Auch während der Ausstrahlung in den letzten Tagen ging der heftige Streit weiter: Kim und Co. beschimpften sich sogar öffentlich in den sozialen Netzwerken. Obendrein ist Kourtneys Beziehung zu Toyboy Younes Bendjima (25) gerade in die Brüche gegangen. Ob sie jetzt doch den Rückhalt ihrer Familie sucht, die sie in der Show gerade noch "widerlich" nannte?

Bei KUWTK eskalierte der schlimme Streit zwischen den drei berühmten Schwestern jetzt. In der aktuellen Folge versuchte Kim, ein Fotoshooting mit der ganzen Familie zu organisieren. Kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellen sollte. Besonders Kourtney wollte sich dem Zeitplan ihrer Schwester nicht beugen und geriet deshalb in die Schusslinie. Die 39-Jährige verteidigte sich daraufhin mit heftigen Worten: "Ganz ehrlich, wir sind eine widerliche Familie. Ich schäme mich, ein Teil davon zu sein. Es ist einfach ekelhaft." Auch ein späterer Versöhnungsversuch scheiterte.

Und nach Harmonie sieht es nach wie vor nicht aus: Auf ihren Twitter-Profilen zofften sich die Frauen während der Ausstrahlung der Folge weiter. Dabei könnte Kourtney den Support ihrer Familie derzeit vermutlich gut gebrauchen. Immerhin soll ihr Ex-Freund Younes schon kurz nach der Trennung wieder eine Neue haben.

Gabriel Olsen / Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star und Unternehmerin

Getty Images / Frederick M. Brown Khloe, Kourtney und Kim Kardashian auf Elton Johns AIDS Foundation Oscar Viewing Party 2014

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner

