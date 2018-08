Heute ziehen nicht nur die Curvy Supermodel-Kandidatinnen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich! Nach der Auftaktfolge in der vergangenen Woche suchte die Jury um Angelina Kirsch (30) heute weiter nach einer würdigen Titel-Erbin für Vorjahressiegerin Hanna Wilperath. Den TV-Fans vor den Bildschirmen fiel dabei eine Sache besonders auf: Viele Zuschauer witzeln darüber, dass die Regeln im Casting immer wieder neu vorgetragen wurden!

Während die Kandidatinnen auf dem Catwalk auf die Entscheidung von Angelina, Jan Kralitschka (42), Jana Ina Zarrella (41) und Oliver Tienken warteten, wurde es immer wieder aufs Neue erläutert: Drei Viertel der Jury müssen eine Teilnehmerin für gut befinden, damit diese in den Recall kommt. Eigentlich nicht schwer zu verstehen und daher nicht weiter erklärungsbedürftig, fanden die Twitter-User und amüsierten sich über den Regel-Overkill. "Wie viele Jas braucht eine Kandidatin, um weiterzukommen? Blicke da nicht durch", schrieb eine Zuschauerin ironisch. "Drei allein soll die Nummer sein, die du zählest, und die Nummer, die du zählest, soll Drei und nur Drei sein. Weder sollst du bis Vier zählen, noch sollst du nur bis zur Zwei zählen, es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis zur Drei. Die Fünf scheidet völlig aus. Alles klar?", antwortete ein kreativer Nutzer in Anlehnung an den Monty Python-Film "Die Ritter der Kokosnuss".

Ab sofort müssen sich die Fans die Regelerklärung wohl nicht mehr so häufig anhören: Die erste große Casting-Runde ist jetzt vorbei. Für die 17 Girls, die diese Ausgabe überstanden haben, wird es damit ernst: Challenges und Foto-Shootings warten auf die Model-Anwärterinnen – in der nächsten Folge am kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr auf RTL II kommt außerdem das große Umstyling auf die Mädels zu.

Curvy Supermodel, RTL II Angelina Kirsch mit Kandidatin Adina bei "Curvy Supermodel"

Curvy Supermodel, RTL II Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

RTL II Die Juroren von "Curvy Supermodel", 2018

