Die Fans spekulieren wild! Heidi Klum (45) urlaubt derzeit mit Freund Tom Kaulitz (28) auf der italienischen Insel Capri. Dort turteln Model und Musiker verliebt in der berühmten Blauen Grotte und erkunden mit Toms Zwillingsbruder Bill (28) die malerische Landschaft. Und tauschen ganz nebenher einfach mal die Ringe? Diese Vermutung wurde durch ein Video ausgelöst, das Heidi selbst via Social Media veröffentlichte. Darauf zu sehen: Die Knie der vierfachen Mutter in einem Boot. Die scheinen aber mit einem Stoff bekleidet zu sein, der verdächtig nach einem Brautkleid aussieht...

Entspannt scheint das Paar vor den bekannten Faraglioni-Felsen vor Capri durchs Meer zu cruisen, wie ihr Instagram-Video zeigt. Doch das Kleid von Heidi lenkt die Gedanken der Fans sofort in eine andere Richtung. "Oh, Traumhochzeit? Ich bin schon so gespannt! Bitte halte uns auf dem Laufenden, Heidi!", schrieb einer, "Hast du etwa geheiratet, ohne mir Bescheid zu sagen?", ein anderer. Die äußert sich nicht zu den Vermutungen ihrer Follower.

Allerdings hatte sie nach ihrer Ehe mit Sänger Seal (55) verkündet, nie wieder den Bund der Ehe einzugehen. Kein Wunder: Ganze sieben Mal hatte sie "Ja, ich will!" gesagt. Einmal zu Star-Frisör Ric Pipino. Und ganze sechs Mal zu Seal. Mit ihm erneuerte sie ihr Ehegelöbnis Jahr für Jahr. 2013 erklärte sie der Marie Claire: "Ich glaube nicht, dass ich noch einmal heiraten werde, nein, nein!" Denkt ihr, sie hat es dennoch mit Tom gewagt? Stimmt ab!

