Diese beiden sind noch immer richtig ineinander verknallt! Nachdem sich Schauspielerin Jennifer Lawrence (27) im vergangenen November von Regisseur Darren Aronofsky (49) getrennt hatte, schwebt sie nun offenbar wieder auf Wolke sieben. Turtelnd ließ sich die blonde Schönheit im Juni mit dem Galerie-Inhaber Cooke Maroney ablichten. Nun zeigen aktuelle Bilder: Bei Jen und Cooke stimmt die Chemie nach wie vor!

Am Mittwoch erwischten Paparazzi das Paar im sonnigen Paris: Verliebt Händchen haltend schlenderten die "Mother"-Darstellerin und ihr Liebster durch die Straßen der französischen Hauptstadt. Während sich Jennifer im roséfarbenen Mini-Kleid, Sandalen mit Absatz und runder Sonnenbrille ganz elegant zeigte, kam Cooke leger daher, trug ein weißes Basic-T-Shirt, beigefarbene Hose und lässige Sportschuhe.

Seine erste, von Fotografen festgehaltene Date-Night verbrachte das Paar jedoch in einer anderen Metropole: Anfang Juni spazierten Jennifer und Cooke lachend und schmusend zu einem italienischen Restaurant in New York – und machten damit ihr Liebesglück öffentlich. Nach den neuen Fotos zu urteilen, ist die erste Verliebtheitsphase bei den beiden Turteltauben noch längst nicht vorbei.

Photo Image Press/ Splash News Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky bei der Premiere zu dem Film "Mother!" in New York

Frazer Harrison/Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2018

John Phillips/ Getty Images Jennifer Lawrence beim "Red Sparrow"-Fotocall in London

