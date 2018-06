Jennifer Lawrence (27) ist offenbar wieder verliebt! Im November trennten die Hollywood-Beauty und Regisseur Darren Aronofsky (49) sich nach gut einem Jahr Beziehung. Wie die Blondine erst vor wenigen Monaten gestand, hing sie noch lange an ihrem Ex. Doch das ist mittlerweile Vergangenheit. Jen soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben – und tatsächlich: Paparazzi erwischten die Turteltauben jetzt bei einem Date!

Der Auserwählte heißt Cooke Maroney und ist der Leiter einer bekannten Kunstgalerie in New York. Daily Mail liegen Fotos vor, die den 33-Jährigen und Jennifer bei einem Spaziergang in der Metropole zeigen. Laut dem Magazin seien sie auf dem Weg zu dem italienischen Restaurant Sant Ambroeus in Manhattan gewesen. Das Paar lachte viel und die Schauspielerin schmiegte sich an ihren neuen Schatz.

Ein Insider verriet gegenüber People zudem, dass sie Händchen gehalten hätten und eine "großartige Chemie" zwischen ihnen zu spüren gewesen sei. Offensichtlich ist Jen endlich wieder glücklich: "Sie schien sich sehr wohl zu fühlen. Sie lachte so schön, wie ich es noch bei keinem anderen Boyfriend gesehen habe."

Photo Image Press/ Splash News Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky bei der Premiere zu dem Film "Mother!" in New York

Tristan Fewings/Getty Images Jennifer Lawrence bei der "Red Sparrow"-Premiere in London

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lawrence bei den Governors Awards in Hollywood

