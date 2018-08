Wieder sorgt ein Bikini-Post für Aufregung im Netz! Vor wenigen Tagen postete die Ex-Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (27) ein Bikini-Foto mit den Worten: "Auf dem Bild sieht es so aus, als hätte ich 'ne große Pizza vorher gegessen." Für viele Follower der schlanken Influencerin war dies ein absolutes No-Go. Sie fanden, dass so ein falsches Körperverständnis vermittelt wird. Nun prasselt über Cleas Reality-TV-Kollegin Chethrin Schulze (25) dieselbe Body-Kritik ein.

So ließ Chethrin ihre Fans auf Instagram an einem Bootsausflug in Berlin teilhaben und veröffentlichte ein Bikini-Selfie mit den Worten: "Mein Ziel für diesen Sommer war: Sixpack! Das Resultat für diesen Sommer ist: Threepack!" Als "Threepack" hatte die Love Island-Beauty ihre drei kleinen Bauchröllchen bezeichnet, die auf dem Schnappschuss zu sehen waren. Diese Zeilen sorgten bei einigen Usern für Ärger. "Das ist kein Speck. Das ist Haut" oder "Mein Gott, jeder hat im Sitzen Röllchen", lauteten nur zwei der kritischen Kommentare.

Doch laut Chethrin sollen ihre Zeilen bei den Followern vollkommen falsch angekommen sein – ähnlich wie dies bei Cleas Pool-Pic der Fall gewesen war. Letztere hatte nach eigener Aussage mit ihrem Beitrag nur einen Aufruf für mehr Selbstliebe starten wollen. Und Chethrin begründete ihren Threepack-Post mit humorvollen Absichten. "Das ist doch nur ein Spaß-Foto. Ich weiß doch, dass mein Bauch 'gut' aussieht", antwortete die 25-Jährige ihren aufgebrachten Fans. Mit ihrer perfekt trainierten Figur sind also weder Clea noch Chethrin in Wahrheit unzufrieden!

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn

Instagram / https://www.instagram.com/p/BmOeriignwI/?taken-by=chethrin_official Chethrin Schulze, deutsche Reality-TV-Darstellerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Star

