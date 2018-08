Dieser Popstar durchlebt gerade eine Achterbahn der Gefühle: Erst vor wenigen Wochen verlobte sich Justin Bieber (24) mit seiner Hailey Baldwin (21). Doch schon jetzt scheinen die beiden eine Menge in ihrer Beziehung durchgemacht zu haben. Mitte der Woche wurde das Paar bei einem emotionalen Gefühlsausbruch in aller Öffentlichkeit gesichtet. Justin und Hailey weinten und trösteten sich gegenseitig. Manche Menschen gehen bei einer Krise zum Friseur und wagen einen Neuanfang auf dem Kopf. So hat es jetzt offenbar auch der Biebs gemacht.

In New York wurden Justin und Hailey jetzt von Paparazzi während eines Friseurbesuchs abgelichtet. Model Hailey schaute zu, wie sich ein Stylist an den Haaren des Musikers zu schaffen machte. Den Fotos nach zu urteilen, ist die Veränderung allerdings nicht allzu groß. Es scheint ganz so, als hätte der "Sorry"-Interpret sich lediglich die Spitzen ein wenig schneiden und sie dann mit einer ordentlichen Portion Gel nach hinten stylen lassen. Ihm und seiner Verlobten scheint der neue Look auf jeden Fall zu gefallen. Als sie den Salon verließen, strahlten die zwei bis über beide Ohren.

Zuletzt hatte der 24-Jährige mit seiner Frisur und seinem legeren Style bei einigen Fans sogar für Spott gesorgt. Im Gammel-Look und mit wilder Wuschelmähne ging es für den gebürtigen Kanadier und seine Liebste sogar in die Kirche.

MEGA Justin Bieber beim Friseur in New York

MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber bei einer Radtour durch New York City

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

