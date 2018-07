Er scheint einfach keinen Bock mehr auf aufwendiges Styling zu haben! Früher kannte man Justin Bieber (24) als Frauenschwarm mit einer Vorliebe für Fashion, doch mittlerweile ist von seinem einstigen Sexappeal nicht mehr ganz so viel übrig. Auch im Musikvideo zu seiner gemeinsamen Single mit DJ Khaled (42), Quavo (27) und Chance the Rapper (25) bleibt er seinem aktuellen Gammel-Look treu: Für "No Brainer" präsentiert Justin sich in Jogginghose, versteckt seine Zottelhaare, anstatt sie zu kämmen, einfach unter einer Cap – und auch der umstrittene Oberlippenflaum hat einen Auftritt. Doch zumindest von Letzterem hat sich Justin, sehr zur Freude seiner Fans, nach dem Musikvideo-Dreh getrennt.

