Was ist los bei Justin Bieber (24) und seiner Hailey Baldwin (21)? Seit Bekanntgabe der Verlobung vor einigen Wochen lichteten Fotografen nicht zum ersten Mal einen völlig aufgelösten Biebs ab. In New York war der 24-Jährige vor Kurzem mit seiner zukünftigen Ehefrau auf dem Fahrrad unterwegs, als ihn die Emotionen plötzlich überwältigten. Aufnahmen zeigen, wie der Chartstürmer am Wegesrand von seiner Hailey getröstet wird. Die Hintergründe des überraschenden Gefühlsausbruchs in der Öffentlichkeit sind nicht bekannt. Laut Cosmopolitan könnten die ständigen Gerüchte um eine Schwangerschaft des Models dem Paar auf die Nerven gehen.

