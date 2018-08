Im Januar brachte Cathy Hummels (30) den kleinen Ludwig, ihr gemeinsames Söhnchen mit Profikicker Mats Hummels (29), auf die Welt. Dass das Mamasein nicht nur Glück, sondern auch eine Menge Arbeit bedeutet, dürfte die Designerin auch schon festgestellt haben. Der Windelmatz verlangt viel ab von seiner Mama – unter anderem weigert er sich, ohne sie einzuschlafen. Nun steht Cathy eine neue anstrengende Aufgabe bevor: Sie muss sich um die Vorbereitungen eines ganz besonderen Festes kümmern – Ludwig wird getauft!

"Mama ist ausgeknockt – Taufkerze gebastelt und einfach sehr viel zu tun gehabt", betitelte die 30-Jährige ein aktuelles Bild auf Instagram. Darauf liegt sie komplett fertig auf der Couch und sieht abgespannt aus. Kein Wunder, denn die Fashionexpertin scheint in letzter Zeit rund um die Uhr mit der Organisation der Tauffeierlichkeiten zu tun zu haben. Wann genau es für Ludwig so weit ist, gab Cathy bisher allerdings nicht bekannt – ihre Fans werden aber sicher die Ersten sein, die mit Schnappschüssen versorgt werden.

Dass Cathy so viel Mühe in die Vorbereitungen steckt, war eigentlich abzusehen. Erst vor wenigen Wochen hat sie ihre Community um Tipps und Ideen gebeten und gefragt, was sie sich für die Taufe Besonderes einfallen lassen könnte. Kleiner Hinweis: Der Tag stehe unter dem Motto "der Wal" – weswegen Babyblau die Farbe der Wahl sein solle.

Instagram / catherinyyy Baby Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Taufkerze von Ludwig Hummels

Splash News Cathy Hummels, Influencerin

