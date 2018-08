Diese Storyline versetzt eingefleischte Fans in Schockstarre – GZSZ ohne Bösewicht Joachim Gerner? Kaum vorstellbar! Seit 25 Jahren begeistert Wolfgang Bahro (57) mit seiner Rolle die Zuschauer, doch die müssen nun womöglich um den TV-Liebling bangen. Wird das Serienurgestein tatsächlich nach über zwei Jahrzehnten den Serientod sterben? Ein aktueller Vorschau-Clip, der momentan in den sozialen Netzwerken die Runde macht, lässt das jetzt vermuten, denn er hat den Titel "Ende einer Ära"!

Gerner liegt im Sand, seine Augen sind geschlossen – so teasert der Sender bei Facebook eine Folge an, die schon Mitte August im Fernsehen ausgestrahlt wird. Mehr Bilder oder Infos gibt es nicht – liegt der Serienanwalt tatsächlich in seinem eigenen Grab? Das zumindest munkeln jetzt zahlreiche Fans erschrocken auf Facebook. "Bei so einem Trailer kriege ich schon Herzrasen" und " Alle können gehen, aber nicht unser Jo Gerner", kommentieren einige User prompt. Anderen wiederum kann man so leicht nichts vormachen, denn sie wissen: Schauspieler Wolfgang Bahro hat erst kürzlich für weitere Jahre seinen Vertrag verlängert – somit ist ein Ausstieg und der daraus folgende Serientod sehr unwahrscheinlich.

Bleibt also weiterhin die Frage: Was passiert mit der Kultrolle? Wahrscheinlich hat die Szene etwas mit dem mysteriösen Mandanten zu tun, der plötzlich im Kolle-Kiez auftaucht, dem Anwalt in seinem Haus auflauert und ihm droht. Wie die Geschichte ausgeht, erfahren die Zuschauer dann am 17. August zur gewohnten Sendezeit.

MG RTL D / Sebastian Geyer Wolfgang Bahro als Jo Gerner bei GZSZ

AEDT/WENN.com Wolfgang Bahro beim Jubiläum von GZSZ in Berlin 2017

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

