Endlich zeigt Sila Sahin (32) zum ersten Mal ihr Baby in voller Pracht! Vor drei Wochen ist die schöne Ex-Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden. Doch bisher hatte man von ihrem und Papa Samuel Radlingers (25) Fratz nur ein Füßchen oder ein Schöpfchen gesehen. Nun ist für Sila offenbar der richtige Zeitpunkt gekommen, ihren kleinen Mann endlich am Stück ihren Social-Media-Followern zu präsentieren – mit einem hinreißenden Mama-Sohn-Schnappschuss im Sonnenuntergang!

Wie schon die Verkündung der Geburt wählte Sila auch für das erste Komplett-Bild ihres Babys ihren Instagram-Account: Liebevoll hält sie ihren ganzen Stolz im Strampler in den Armen, während im Hintergrund ein unfassbar schöner Abendhimmel über Bergen zu sehen ist. Das Gesicht des Spatzes drehte die Neumama allerdings gekonnt von der Linse weg – das Antlitz ihres Kindes wird also vorerst weiter unbekannt bleiben. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Sonnenuntergang mit meinem kleinen Wikinger."

Die Fans waren von dem Bild zu glutroter Stunde unfassbar begeistert. "Wow, was für ein atemberaubend schönes Foto von euch", war nur einer der entzückten Kommentare. Das erste Familienfoto der kleinen Rasselbande steht allerdings noch aus, denn bisher hatten sich Sila, Samu und ihr Wonneproppen noch nicht gemeinsam ihren Bewunderern präsentiert. Aber wie gefällt euch das neue Baby-Pic? Stimmt ab!

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger am Berg Fløyen in Norwegen

Anzeige

Cinamon Red/WENN Sila Sahin bei der Marc Cain Fashion Show auf der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de