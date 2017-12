Sie sei dennoch froh, dass 2017 zu Ende geht. "Es war extrem anstrengend für mich, vielleicht sogar mein härtestes Jahr überhaupt. So viele Emotionen, eine Achterbahn der Gefühle", erinnert sich die 30-Jährige auf Facebook zurück. Der Adrenalinjunkie habe seelisch, körperlich und so hart wie nie an sich arbeiten müssen. Erst langsam und durch Kleinigkeiten im Alltag fand sie wieder Spaß am Leben. Das war allerdings kein leichter Weg, wie Miriam zugibt: "Ich musste mühsam nach Gründen suchen, warum es sich lohnt, zu kämpfen. Ehrlich gesagt, war meine Lage mehr als beschissen."