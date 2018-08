Die Schlagzeilen-Achterbahnfart um Jan Ullrich (44) hört einfach nicht auf! Der ehemalige Radrennfahrer wollte am Freitag einen Drogenentzug beginnen, doch so weit kam es gar nicht erst: In einem Luxushotel in Frankfurt wurde er festgenommen, weil er eine Escortdame gewürgt haben soll. Nach der Befragung auf dem Polizeipräsidium kam der Wahlmallorquiner dann wieder auf freien Fuß. Jetzt soll Jan aber wieder unfreiwillig in Gewahrsam sein – diesmal jedoch in einer Psychiatrie.

Wie Bild nun berichtete, sollte der 44-Jährige nach dem Aufenthalt in der Zelle des Polizeipräsidiums direkt in die Entzugsklinik transportiert werden. Doch dazu sei es nicht gekommen, weil sich der frühere Tour de France-Sieger angeblich den Anweisungen der Beamten widersetzte. Daraufhin hätten die Ordnungshüter entschieden, Jan umgehend in eine Psychiatrie einzuliefern. Der Ex-Profisportler sei dann in einem Krankenwagen in eine umliegende Einrichtung gebracht worden.

Viele seiner Freunde waren sich zuletzt immer besorgter um die Radsportlegende. "Wenn Jan weiter Amphetamine nimmt, bringt er bald jemanden um und ist zeitnah selbst tot", soll ein Insider und guter Bekannter dem Boulevardblatt erst vor wenigen Stunden offenbart haben.

Getty Images Jan Ullrich bei der Tour de Suisse 2006

WENN.com Jan Ullrich beim Alpine Ski World Cup in Solden

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

