Lena Dunham (32) ist stolz auf ihre neuen Extrakilo! Schon vor einigen Wochen hatte die Girls-Hauptdarstellerin stolz ihr Gewicht mit ihren Fans geteilt: Auf 1,60 Meter bringt die Produzentin nun 73 Kilo auf die Waage und ist verdammt happy damit. Dass aktuelle Paparazzi-Fotos das aber ganz anders aussehen lassen, bewies Lena nun selbstironisch mit einem frechen Social-Media-Post – und rechnete mit den Fotolügen im Netz ab!

Auf Instagram teilte Lena nun zwei Bilder nebeneinander, die Paparazzi zu verschiedenen Zeiten von ihr geschossen hatten. Auf dem älteren Schnappschuss lächelt die Schauspielerin geschminkt und scheinbar glücklich in einem beigefarbenen Mäntelchen in die Kamera und wirkt sehr schmal. Auf dem Aktuellen sitzt sie unvorteilhaft auf einer Bank in Sportklamotten und schaut griesgrämig drein. Amüsiert kommentierte die 32-Jährige ihre Collage mit den Worten: "Auf dem ersten Foto habe ich mein psychisches und physisches Unwohlsein unter dem schicken Mantel versteckt, und auf dem zweiten habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten, wie sehr ich meinen Job liebe. Das ist eine Erinnerung an euch, dass Bilder nicht immer die Wahrheit erzählen, und dass euer Social-Media-Feed voller Lügen ist." Mit ihrem aktuellen Gewicht sei sie nämlich so zufrieden wie nie!

Lenas Ehrlichkeit sorgte bei ihren Fans für Hochstimmung: "Ich danke dir so sehr für diesen Beitrag, während ich mit Käse gefüllte Tortillas esse und mich trotzdem mal wieder über mein Gewicht beklage", schrieb eine Userin entzückt. Auch eine Promiflash-Umfrage zeigte schon: Die Leser sind begeistert davon, wie gut sich Lena in ihrem neuen Körper fühlt – ganze 81,8 Prozent!

Splash News Lena Dunham in Los Angeles, Juli 2018

Instagram / lenadunham Lena Dunham

Nicholas Hunt/Getty Images Lena Dunham beim 50-jährigen Jubiläum von "Boys In The Band"

